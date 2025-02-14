Тепло відступає: в Україну насуваються сильні морози, якою буде погода на вихідні (карта)

Водіям та пішоходам слід бути уважнішими

В Україну після тривалого тепла насуваються морози. Вночі сильно впаде температура повітря.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, на тлі зниження температури повітря пройдуть опади переважно у вигляді снігу, у південних та місцями центральних областях з дощем.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку, у суботу поривчастий. На дорогах очікується формування ожеледиці та снігового накату, тому водіям та пішоходам слід бути уважнішими.

Погода в Україні 15 лютого

У західних областях вночі очікується невеликий у Карпатах помірний сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…-9, у Карпатах до -13; вдень -2…-7, на Закарпатті -2…+3 градусів тепла.

У північній частині країни вночі прогнозується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2…-7, вдень -1…-6 морозу.

У центральних областях України вночі пройдуть помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу, подекуди з дощем. Можливе налипання мокрого снігу, хуртовина, слабка ожеледь. Вдень у Дніпропетровській та Полтавській областях утримається невеликий сніг, на решті території регіону без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -3…+2 тепла.

У південній половині країни очікується дощ із переходом у мокрий сніг. У Приазов'ї та Криму місцями значні опади. В окремих районах налипання мокрого снігу, подекуди ожеледиця на дорогах. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+5 тепла, протягом дня очікується зниження до -3…+2 тепла.

У східних областях очікується сніг, мокрий сніг, на Донбасі з дощем. Місцями налипання мокрого снігу, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -3…+2 тепла.

Погода в Україні 16 лютого

У західних регіонах України можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -6…-11 морозу, у Карпатах до -15; вдень -1…-6, на Закарпатті 0…+2 тепла.

У північних областях України місцями спостерігатиметься невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до -11…-16, вдень коливатиметься в межах -3…-8.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -7…-12, вдень коливатиметься в межах -1…-6.

У південній половині країни прогнозується суха та прохолодна погода. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -4…-9, вдень -4…+1.

У східних областях опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -10…-15, вдень коливатиметься в межах -4…-9.

Раніше "Телеграф" розповідав, де і коли чекати морозів в Україні.