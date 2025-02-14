Тепло отступает: в Украину надвигаются сильные морозы, какая погода на выходные (карта)

Водителям и пешеходам следует быть внимательнее

В Украину после продолжительного тепла надвигаются морозы. Ночью сильно упадет температура воздуха.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, на фоне понижения температуры воздуха пройдут осадки преимущественно в виде снега, в южных и местами центральных областях с дождем.

Ветер будет преобладать на северо-западе, в субботу порывистый. На дорогах ожидается формирование гололеда и снежного наката, поэтому водителям и пешеходам следует внимательнее.

Погода в Украине 15 февраля

В западных областях ночью ожидается небольшой в Карпатах снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -4…-9, в Карпатах до -13; днем -2…-7, в Закарпатье -2…+3 градусов тепла.

В северной части страны ночью прогнозируется небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...-7, днем -1...-6 мороза.

В центральных областях Украины ночью пройдут умеренные, местами сильные осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. Возможна налипание мокрого снега, метель, слабый гололед. Днем в Днепропетровской и Полтавской областях небольшой снег, на остальной территории региона без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3…+2 тепла.

В южной половине ожидается дождь с переходом в мокрый снег. В Приазовье и Крыму местами сильные осадки. В отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололедица на дорогах. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -1…+5 тепла, в течение дня ожидается понижение до -3…+2 тепла.

В восточных областях ожидается снег, мокрый снег, в Донбассе с дождем. Местами налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3…+2 тепла.

Погода в Украине 16 февраля

В западных регионах Украины возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет -6…-11 мороза, в Карпатах до -15; днем -1…-6, в Закарпатье 0…+2 тепла.

В северных областях Украины местами будет идти небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -11-16, днем будет колебаться в пределах -3…-8 мороза.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -7...-12, днем будет колебаться в пределах -1...-6.

В южной половине страны прогнозируется сухая и прохладная погода. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...-9, днем -4...+1.

В восточных областях осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -10...-15, днем будет колебаться в пределах -4...-9.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда ждать морозов в Украине.