Знову вдарять морози. Чи буде у Києві йти сніг наприкінці тижня

У столиці упродовж 14-16 лютого прогнозуються, окрім хмарності, мокрий сніг, мороз та вітер

"Плюс" потішить киян недовго, адже наприкінці тижня показники на термометрах знову поповзуть вниз і місцями зафіксуються біля -11 градусів. Містянам також варто очікувати на опади.

Синоптики попереджають, що на вихідних, а саме у суботу, буде вирувати сильний вітер. Він може сягнути 10 м/с, як йдеться у прогнозі від Meteofor.

На День усіх закоханих, 14 лютого, небо буде хмарним, а у другій половині доби очікується спочатку невеликий сніг з дощем, а потім — мокрий сніг. Температура у денний час виросте до +1 градусу, а вночі тримались -6 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6 м/с.

Субота, 15 лютого, очікується сильно хмарною та мокрою, адже вночі та вранці будуть йти дощі та сніг. Вдень показники на термометрах опустяться до -4 градусів, а вночі — до -2 градусів. Упродовж ночі-дня передбачаються пориви свіжого-сильного вітру до 8-10 м/с.

А от у неділю, 16 лютого, окрім мінливої хмарності та невеликого снігу вдень, передбачаються суттєві морози. Протягом обіду температура триматиметься на рівні -3 градусів, а вночі — -10 градусів. Максимальні морози будуть вранці — -11 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються на початку другої половини доби — помірні 6 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в деяких регіонах України вдарять сильні морози. Синоптики прогнозують до -20 градусів.