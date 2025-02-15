Безжалостные морозы до -20 градусов. Когда Украину накроет лютая зимняя погода

Одевайтесь потеплее

В Украину надвигаются сильные морозы и снегопады. Уже с 15 февраля на всей территории страны начнется значительное похолодание, которое в предпоследнюю неделю февраля достигнет пика.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. По данным синоптиков, в понедельник, 17 февраля, на большинстве территорий Украины ожидается от -15 градусов.

На западе страны столбик термометра будет днем колебаться от -6 до -4 градусов, а ночью опустится до -15 градусов. В горных регионах "минусы" достигнут -17 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют до -14 градусов ночью и -6 градусов днем. При этом в течение дня будет солнечно и без осадков, а сила ветра не превысит 10 м/с.

На востоке страны также будет по-зимнему холодно, ведь термометр покажет до -7 градусов днем, а ночью достигнет отметки -14 градусов. Кое-где столбик термометра покажет до -20 градусов, по данным ventusky.com. Осадки синоптики не прогнозируют, небо будет ясное и безоблачное.

В центре страны обещают морозы днем до -6, а ночью от -14 до -7 градусов. Снега синоптики не прогнозируют.

Южные регионы ожидает довольно теплая погода по сравнению с другими областями. Днем термометр покажет до -2 градусов, а ночью -8 градусов. Снегопады и осадки не прогнозируются.

Заметим, что уже после 19 февраля в Украине постепенно станет теплеть, но морозная погода будет держаться до конца недели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что погода приготовила украинцам "сюрприз" на выходные.