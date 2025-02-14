У Миколаєві лунали вибухи: є загиблі та постраждалі (фото)

Місцеві думали, що був приліт ворожої ракети

У пʼятницю, 14 лютого, на вулиці Пограничній у Миколаєві поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей.

За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення. Про це повідомила поліція Миколаївської області.

"Зараз на місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики", — йдеться у повідомленні.

Жінка, що живе поряд з місцем вибуху надала коментар щодо ситуації. Вона думала, що був приліт ворожої ракети.

"Я тут живу, впала, знепритомніла, думала, що ракета прилетіла. Доповзла ось, потім прийшла до тями. Та й плачу, стою", — розповіла місцева жителька Юлія.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався сьогодні, 5 лютого. Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень.