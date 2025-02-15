Укусил за палец и получил год пробационного надзора: суд вынес приговор жителю Вознесенска

Обвиняемый признал свою вину

В Вознесенске Николаевской области суд вынес приговор мужчине, который в ходе конфликта нанес сожителю матери удар кулаком, а затем укусил его за палец. По решению суда он получил год пробационного надзора.

Об этом говорится в приговоре суда в Едином реестре судебных решений. Инцидент произошел 31 июля 2024 во дворе частного дома, где обвиняемый проживал вместе с матерью и ее сожителем.

Во время ссоры мужчина ударил потерпевшего в лицо, а затем укусил его за пятый палец левой руки. В результате у пострадавшего зафиксировали легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Обвиняемый в суде признал свою вину, но отказался давать объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Потерпевший объяснил, что конфликт между ними больше не повторялся и попросил суд не наказывать виновного слишком строго.

Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 2 ст. 125 УК Украины – умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья. Учитывая его раскаяние как смягчающее обстоятельство, но также учитывая, что преступление было совершено в отношении члена семьи, суд назначил наказание в виде одного года пробационного надзора.

Согласно решению суда, обвиняемый должен регулярно являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, не выезжать за границу без разрешения и выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на Львовщине во время стычки мужчина ткнул пальцем в глаза охраннику и получил за это штраф в 850 грн.