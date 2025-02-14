Не вніс 100 млн гривень застави: українського нардепа взяли під варту

Сторона звинувачення зверталася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу

Найвищий антикорупційний суд узяв під варту народного депутата Віктора Бондаря. Річ у тому, що він не вніс 100 млн грн застави, визначеної йому як запобіжний захід у справі про заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця".

Про це у п’ятницю, 14 лютого, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, при цьому не називаючи прізвища. Однак, за інформацією "Слово і діло", йдеться саме про Бондаря.

Зазначається, що він не виконав ухвалу Вищого антикорупційного суду про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 100 млн грн.

"Зважаючи на те, що підозрюваний не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Заслухавши доводи сторін, суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави. На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду", – пише САП.

Передісторія

САП та НАБУ повідомили про підозру Віктора Бондаря. За версією слідства, підозрюваний нардеп Бондар та підприємець Володимир Котляр розробили схему, яка передбачала постачання продукції УЗ за завищеними цінами. Для цього вони вступили в змову з членами організованої групи, яка була своєрідним "бек-офісом" суспільства, неформально контролювала його діяльність і за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу "потрібних" компаній у тендерах УЗ.

Протягом 2021-2022 років УЗ уклала договори з підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами вищими за ринкові. Внаслідок реалізації схеми Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 млн грн

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні поточного року генерала Галушкіна знову взяли під варту. При цьому суд виключив можливість застави.