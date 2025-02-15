Важливіші за час: Зеленський назвав головну умову закінчення війни

Фінляндія вкотре підтвердила беззаперечну підтримку Україна

У рамках Мюнхенської конференції з безпеки відбулася важлива зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Під час перемовин очільники держав обговорили ключові питання двосторонньої співпраці та безпекової ситуації в Європі, передає кореспондент "Телеграфу" з Мюнхена.

Володимир Зеленський чітко окреслив позицію України щодо завершення війни. За його словами, першочерговим завданням є отримання надійних гарантій безпеки для держави, а швидкість досягнення миру має другорядне значення.

"Не час важливий, хоча, звісно, усі прагнуть якомога швидшого завершення війни. Нам потрібні дуже зрозумілі гарантії безпеки", — наголосив український президент.

Фінський лідер Александр Стубб підтвердив незмінність позиції своєї країни щодо підтримки України. "Наша мета — забезпечити Україну політичною, фінансовою та військовою підтримкою. Це дозволить розпочати будь-які майбутні переговори з позиції сили", — підкреслив президент Фінляндії.

Стубб також запевнив у повній підтримці української незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Окремо він наголосив на праві України ухвалювати рішення щодо членства в НАТО та Європейському Союзі.

Також раніше "Телеграф" писав, що Європа в ах*ї від Трампа і Ко. Головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов розповів про підсумки першого дня Мюнхенської конференції.