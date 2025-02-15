В Мюнхені підписали важливу декларацію для українців: про що вона

Україна та Німеччина відкривають новий простір підтримки для своїх громадян.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки уряди Німеччини та України підписали декларацію про наміри створити українські центри підтримки — "Unity Hubs".

Перший хаб планують відкрити у Берліні найближчим часом. Про це повідомляє кореспондент видання "Телеграф".

Що таке "Unity Hubs" і чим вони корисні?

Центри надаватимуть допомогу українцям у Німеччині з:

Пошуком роботи в Україні та Німеччині;

Консультаціями щодо добровільного повернення на батьківщину;

Інтеграцією в німецьке суспільство через курси мови та культурні заходи.

Ненсі Фезер, міністерка внутрішніх справ Німеччини: "Це важливий крок для підтримки українських біженців та їхнього зв’язку з батьківщиною. Перший "Unity Hub" у Берліні допоможе людям знайти роботу, отримати освіту та повернутися додому, коли це стане можливим."

Олексій Чернишов, віцепрем’єр-міністр України: "Підписання Спільної декларації про наміри відкриття українського Unity Hub у Берліні – важливий крок для підтримки наших громадян за кордоном. Це професійний простір, який обʼєднує громаду, бізнес і культурні ініціативи. Він забезпечуватиме доступ до освітніх і карʼєрних можливостей як в Україні, так і в країні перебування. Там допоможуть вимушеним переселенцям адаптуватися, навчатися та розвивати свої ініціативи. А тим, хто буде готовий, нададуть всю необхідну допомогу для повернення додому.

Дякую нашим німецьким партнерам за цей потужний жест солідарності. Спільними зусиллями ми будуємо не лише інституційні механізми допомоги, а й міцний міст дружби між Україною та Німеччиною".

Проєкт є частиною ініціативи "Skills Alliance for Ukraine", започаткованої на Конференції з відновлення України 2024 року. Ініціатива підтримує ветеранів, переселенців та вразливі групи у пошуку роботи та отриманні освіти.

З початку повномасштабного вторгнення РФ у Німеччині перебуває близько 1,25 мільйона українських біженців, серед яких понад 360 тисяч — діти та підлітки, а понад 60% дорослих — жінки.

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