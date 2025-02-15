Зеленський розповів про великі плани на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії

Його вітали довгими оплесками

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у другий день Мюнхенської конференції з безпеки 2025 розкрив плани на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну (24 лютого). Київ готує велику міжнародну зустріч у столиці України.

Як сказав президент в ході свого виступу, в Україні працюють над підготовкою такої зустрічі. Планується, що участь в ній представники країн-партнерів України будуть брати як особисто, так і онлайн.

"Ми вже працюємо над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, ми могли зібратися разом у Києві та онлайн. Усі європейські лідери. Усі ключові партнери, які захищають нашу безпеку. Від Іспанії до Фінляндії. Від Британії до Польщі. Від Вашингтона до Токіо", — розповів Зеленський.

Глава держави додав, що ця зустріч має дати чітке бачення наступних кроків. Йдеться про питання миру, гарантій безпеки та майбутнього спільної політики.

Як повідомляв "Телеграф", Володимира Зеленського на початку його виступу на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки 15 лютого зустріли тривалими оплесками. Президент подякував за підтримку.

Про підсумки першого дня Мюнхенської конференції читайте в колонці головного редактора "Телеграфа" Ярослава Жарєнова: Європа в ах*ї від Трампа і Ко. Який план Б для України обговорюють в Мюнхені