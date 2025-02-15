Путін слабкий: Зеленський пояснив, як світ має скористатись становищем Кремля

Зеленський каже, що Росії потрібна війна для збереження влади

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки своєї участі в Мюнхенській конференції з безпеки в офіційному телеграм-каналі. Він наголосив на необхідності використати поточну слабкість російського лідера.

"Які гарантії безпеки може запропонувати Путін? До війни багато хто сумнівався, чи зможуть українські інституції витримати тиск Росії. Але зрештою саме Путін зіткнувся з внутрішнім збройним повстанням. Саме йому довелося захищати свою столицю від своїх воєначальників", — зазначив Президент України.

За словами Зеленського, для війни проти України Росія змушена була перекинути війська з різних регіонів — Сирії, Африки, Кавказу та навіть частини Молдови. Зараз російська армія відчуває нестачу бойових сил.

Президент України підкреслив, що доля війни не може залежати від переговорів окремих лідерів з Путіним — ні Трампа, ні самого Зеленського, ні будь-кого іншого в Мюнхені. Потрібні спільні дії для досягнення справжнього миру.

Росії у теперішньому стані потрібна війна для утримання влади. Для захисту від цієї загрози необхідні: оновлення НАТО через посилення європейських збройних сил, єдина зовнішня політика Європи, міжнародне право та постійний тиск на Росію. "Ми маємо цим скористатись – зараз, а не потім. Ми маємо діяти як Європа, а не як окремі люди", — додав він.

Мюнхенську конференцію з безпеки Зеленський назвав початком нового року — року сильної та об'єднаної Європи, миру для України та всього світу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також повідомляв, що у Мюнхені підписали важливу декларацію для українців. Україна та Німеччина відкривають новий простір підтримки для своїх громадян.