Гнучкий графік та досвід не потрібен: пенсіонерам в Україні пропонують цікаву роботу

Робота буде віддаленою

Компанія FindJob PL відкрила вакансію рекрутера, на яку можуть розглянути й пенсіонерів. Зарплата залежатиме від кожного працевлаштованого кандидата.

Відповідне оголошення було розміщено на популярному українському сайті з пошуку роботи. Зазначається, що робота буде віддаленою.

Кандидатам пропонують гнучкий графік. Дохід — 2000 гривень за кожну працевлаштовану людину. У компанії наголосили, що вакансія підходить як для основної роботи, так і для підробітку.

При цьому роботодавець готовий розглянути кандидатуру без досвіду на аналогічній посаді.

Що входить до обов’язків:

Пошук та залучення кандидатів на різні вакансії.

Проведення співбесід та допомога у працевлаштуванні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонерам у Києві пропонують роботу із гідною оплатою. Працівники одержують від 1700 до 2100 гривень на день роботи. Компанія додатково компенсує транспортні витрати. Клієнти також можуть залишати чайові за якісно виконану роботу. Графік роботи передбачає п’ять-шість робочих днів на тиждень.