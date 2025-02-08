Пенсіонерам пропонують роботу з проживанням та зарплатою до 30 тисяч гривень в Києві

Пенсіонерам пропонують високу зарплату та безкоштовне проживання

Попри складну ситуацію в країні, на ринку праці з’являються нові вакансії із гідними умовами. Мережа київських гуртожитків і хостелів "Franklin Hostel" шукає працівників на посади коменданта та прибиральниці з обов’язковим проживанням у хостелі.

Оголошення про це опублікували на Facebook-сторінці з пошуку роботи. Кандидатам віком від 30 до 65 років готові запропонувати такі умови:

зарплату від 15 000 до 30 000 гривень залежно від обсягу роботи;

залежно від обсягу роботи; безкоштовне проживання в одному з понад 50 об'єктів хостела в Києві.

Вимоги до кандидатів:

обов'язкове проживання в хостелі;

відсутність шкідливих звичок;

перевага надається іногороднім кандидатам віком від 30 до 65 років.

Зацікавлені можуть телефонувати за номером, вказаному в оголошенні (Тетяна Миколаївна) з 8:00 до 22:00 з понеділка по неділю включно.

Нагадуємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на популярному гірськолижному курорті "Буковель" відкрили вакансію, яка може зацікавити студентів. Окрім високої заробітної плати, майбутнім працівникам обіцяють надати безоплатне харчування, компенсацію оплати оренда житла та навіть знижки на послуги курорту.