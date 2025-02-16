Гибкий график и опыт не нужен: пенсионерам в Украине предлагают интересную работу
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Работа будет на удаленке
Компания FindJob PL открыла вакансию рекрутера, на которую, в том числе, могут рассмотреть и пенсионеров. Зарплата будет зависеть от каждого трудоустроенного кандидата.
Соответствующее объявление было размещено на популярном украинском сайте по поиску работы. Отмечается, что работа будет удаленная.
Кандидатам предлагают гибкий график. Доход — 2000 гривен за каждого трудоустроенного человека. В компании подчеркнули, что вакансия подходит как для основной работы, так и для подработки.
При этом работодатель готов рассмотреть кандидатуру человека без опыта на аналогичной должности.
Что входит в обязанности:
Поиск и привлечение кандидатов на разные вакансии.
Проведение собеседований и помощь в трудоустройстве.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионерам в Киеве предлагают работу с достойной оплатой. Работники получают от 1700 до 2100 гривен в день работы. Компания дополнительно компенсирует транспортные расходы. Клиенты также могут оставлять чаевые за качественно проделанную работу. График работы предусматривает пять-шесть рабочих дней в неделю.