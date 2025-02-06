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До 30 тисяч зарплати та знижки на продукцію. Українським пенсіонерам пропонують вигідну роботу

Автор
Олена Руденко
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Автор
Літні люди мають змогу заробити
Літні люди мають змогу заробити. Фото Колаж "Телеграфа"

Робота п'ять днів на тиждень, субота та неділя вихідні

В Україні є чимало вакансій для пенсіонерів, літні люди, що мають здоров'я та бажання, можуть заробити прибавку до пенсії. Робота є як для чоловіків, так і для жінок — у Львові потрібна швачка, заробити можна до 30 тисяч гривень на місяць.

Відповідну пропозицію опубліковано на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Зарплата 20 000 — 30 000, повна зайнятість. Готові взяти пенсіонера, студента, людину з інвалідністю.

Львівське швейне підприємство "Силует" Українського товариства глухих, яке виготовляє якісний ексклюзивний жіночий одяг, шукає працьовитих, досвідчених та відповідальних швачок. Вітається довід роботи, але розглядають також кандидатів без нього.

Вимоги:

  • вміння працювати в колективі та вчасно виконувати поставлені завдання;
  • висока якість пошиву, увага до деталей;
  • знання технологій пошиття різних видів одягу.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, лояльне керівництво та дружню сприятливу атмосферу. Серед переваг вказано стабільну високооплачувану роботу цілий рік, можливості професійного розвитку та кар'єрного зростання, а також знижки на продукцію для працівників до 20%.

Як повідомляв "Телеграф", ТЦК окупованого Бердянська, який зараз розміщується у Запоріжжі, шукає кочегара на зарплату 12 600 гривень на місяць, перевага надається пенсіонерам. Також передбачені бонуси та премії, а крім того, співробітника забезпечать безплатними обідами.

Теги:
#Пенсіонери #Робота #Вакансії