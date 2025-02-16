Лютые морозы до -20. Названы самые холодные дни в предпоследнюю неделю зимы

Одевайтесь теплее

Последние недели февраля не порадуют украинцев теплой погодой, ведь с понедельника уже начнется значительное похолодание. Столбик термометра кое-где будет опускаться до -20 градусов.

"Телеграф" расскажет о самых холодных днях в предпоследнюю неделю февраля, опираясь на данные портала ventusky.com. По прогнозу синоптиков с 17 февраля до конца недели, 23 февраля, украинцев ожидают морозы от -10 градусов.

Когда в Украине будет холоднее всего

В понедельник, 17 февраля, столбик термометра постепенно начнет опускаться. Ночью по всей территории страны ожидаются морозы от -8 до -16 градусов, днем будет теплее — до -2 градусов.

Во вторник, 18 февраля, ожидается сильный мороз на востоке и западе страны. У высокогорья Карпат минусы достигнут -19 градусов, а в северо-восточных областях -19 градусов ночью. Днем температура прогреется до -10 градусов.

В среду, 19 февраля, сильные морозы будут держаться и на востоке Украины, и на западе. Холоднее всего будет у высокогорья и в Сумской, Харьковской областях, здесь отметка термометра опустится почти до -20 градусов.

Далее, по прогнозу синоптиков, холода немного отступят и к воскресенью, 23 февраля, будет до -12 градусов в среднем. А в конце недели ветер снова принесет северные потоки к востоку Украины, где ожидается до -20 градусов ночью.

Заметим, что в течение морозных дней сильные осадки синоптики не прогнозируют, однако иногда может накрапать снег.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Украину надвигаются сильные морозы. Уже известно, когда ждать второй волны похолодания.