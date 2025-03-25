Вас можуть оголосити в розшук. На це у ТЦК є вісім головних причин

Військовозобов'язаних можуть оголосити в розшук, якщо ті порушать правила обліку в ТЦК

У розшук можуть оголосити військовозобов'язаного чоловіка, який ухиляється від призову на військову службу. Однак є ще інші причини, наприклад чоловік не перебуває на військовому обліку чи ігнорує проходження ВЛК.

Військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років можуть оголосити в розшук. Фахівці юридичної компанії INSEININ розповіли, чому це може відбутись.

Розшук відбувається з метою доставлення порушника військового обліку до районного ТЦК та СП аби скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення та винесення постанови про накладення грошового штрафу.

Тож, список причин, чому чоловіків можуть оголосити у розшук:

вони не перебувають на військовому обліку за місцем проживання;

вони не перебувають на військовому обліку на підприємстві або місці навчання;

вони ігнорують виклик за повісткою, що була вручена особисто, поштою, на підприємстві або місці навчання;

вони ігнорують направлення на проходження військово-лікарської комісії;

вони не уточнили військово-облікові дані;

вони ухиляються від військового обліку, від призову на військову службу, а також взяття на облік військовозобов'язаних осіб.

Якщо було виявлено одне з цих порушень, то військові ТЦК та СП звертаються до поліції, аби повідомити про розшук та затримання чоловіка з метою притягнення до адміністративної відповідальності. Відомості про фіксацію правопорушення вносяться в Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Водночас в електронному військово-обліковому документі таких громадян наявна відмітка "виявлені порушення правил військового обліку".

Зняти з розшуку можуть лише після призначення штрафу та винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Винесення такого рішення має відбуватись за присутності чоловіка, тобто дистанційно скасувати цей статус не можливо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як поліція розшукує чоловіків, що ухиляються від мобілізації.