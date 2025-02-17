Укр

В приоритете для ТЦК: кого сейчас мобилизуют в первую очередь

Автор
Денис Подставной
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В Украине продолжается мобилизация
В Украине продолжается мобилизация. Фото Коллаж "Телеграфа" / Фото: социальные сети

Среди военных есть повышенный спрос на целый ряд специалистов

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации. Следовательно, многие наши соотечественники, как и раньше, будут продолжать получать повестки от ТЦК.

"Телеграф" рассказывает о том, кто сейчас может быть мобилизован в первую очередь. Важно напомнить, что военное руководство Украины уже не раз отмечало, что прежде всего для доукомплектации армии нужны люди с боевым опытом.

Кроме того среди военных есть повышенный спрос на целый ряд специалистов. Можно предполодиить, у таких граждан выше шанс получить повестку в первую очередь.

Как ранее говорил представитель МОУ Дмитрий Лазуткин, армия больше всего нуждается:

  • в операторах БПЛА;
  • айтишниках;
  • водителях;
  • стрелках;
  • разведчиках.

Напомним, что даже гражданин с отсрочкой может получить повестку от ТЦК. Ее могут отправить по почте, и это письмо нужно обязательно забрать, потому что повестка считается вручённой, когда она поступила на почту.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы нужно иметь при себе каждому военнообязанному мужчине.

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#Украина #Война #Мобилизация