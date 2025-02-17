В приоритете для ТЦК: кого сейчас мобилизуют в первую очередь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1459
Среди военных есть повышенный спрос на целый ряд специалистов
В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации. Следовательно, многие наши соотечественники, как и раньше, будут продолжать получать повестки от ТЦК.
"Телеграф" рассказывает о том, кто сейчас может быть мобилизован в первую очередь. Важно напомнить, что военное руководство Украины уже не раз отмечало, что прежде всего для доукомплектации армии нужны люди с боевым опытом.
Кроме того среди военных есть повышенный спрос на целый ряд специалистов. Можно предполодиить, у таких граждан выше шанс получить повестку в первую очередь.
Как ранее говорил представитель МОУ Дмитрий Лазуткин, армия больше всего нуждается:
- в операторах БПЛА;
- айтишниках;
- водителях;
- стрелках;
- разведчиках.
Напомним, что даже гражданин с отсрочкой может получить повестку от ТЦК. Ее могут отправить по почте, и это письмо нужно обязательно забрать, потому что повестка считается вручённой, когда она поступила на почту.
Также ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы нужно иметь при себе каждому военнообязанному мужчине.