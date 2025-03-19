Чому відмовитися від повістки — погана ідея, розповіли юристи

Українське законодавство не передбачає такого права

Відмовитися від повістки можна, однак це матиме серйозні правові наслідки, зокрема адміністративну та навіть кримінальну відповідальність. В умовах загальної мобілізації викликати до ТЦК та СП можуть з різних причин.

Про це детальніше розповіли юристи компанії "Inseinin". Згідно з українським законодавством, повістки можуть видавати територіальні центри комплектування.

Як вручається повістка

Існує кілька способів вручення повістки. Найпоширеніший з них — особисте вручення під розпис. Також документ можуть надіслати поштою або передати через роботодавця чи посадову особу органу місцевого самоврядування.

Чи можна відмовитися від отримання повістки

Формально відмовитися від отримання повістки неможливо, адже законодавство України такого права не передбачає, зазначають правознавці. Однак у реальному житті громадяни часто уникають її вручення різними способами: не відчиняють двері уповноваженим особам, не з'являються за місцем проживання або просто відмовляються підписувати документ. Однак така поведінка не знімає з особи юридичної відповідальності.

Що загрожує за відмову

Ухилення від отримання повістки під час мобілізації може призвести до серйозних наслідків:

Адміністративна відповідальність — штраф від 17 до 25 тисяч гривень за ст. 210-1 КУпАП.

Кримінальна відповідальність — до п’яти років позбавлення волі за ст. 336 КК України (за неявку по "бойовій" повістці).

Як діяти, якщо повістка вручена неправомірно

Юристи пояснюють, що у ситуаціях, коли громадянин вважає, що повістка вручена неправомірно, важливо не уникати контакту з уповноваженими особами, а діяти в рамках правового поля. Найкраще — оскаржити дії посадової особи до вищого органу або суду.

Раніше "Телеграф" писав, коли можна потрапити до розшуку ТЦК. За першу проігноровану повістку можна нарватися на штраф.