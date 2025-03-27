"Нову пошту" звинуватили в обмані: що обурило клієнтку та як відреагувала компанія

Компанія "Нова пошта" не виконала послугу адресної доставки, а компенсувала проблему промокодом.

Клієнтка "Нової пошти" розповіла про неприємний досвід співпраці з компанією. Вона замовила доставку ліжка для свого 84-річного дідуся у віддалене село, оформивши послугу адресної доставки. Однак, коли вантаж прибув у відділення, кур'єр так і не зателефонував, а коли дідусь набрав його сам, отримав несподівану відповідь: "Машини немає, шукайте транспорт самостійно".

Як повідомляє жінка на офіційній сторінці компанії у Facebook, замість очікуваної доставки, старенькому довелося самому вирішувати проблему. Кур'єр відмовився везти посилку, запропонувавши знайти машину власноруч, а компанія компенсувала б 60 грн перевізнику.

Клієнти були обурені: якби вони знали про такі нюанси заздалегідь, то домовилися б про інший спосіб доставки, не змушуючи літню людину самостійно їхати за вантажем.

"Заплатили в купі близько двох тисяч гривень, через інші сервіси це було б дешевше", – зазначила жінка.

Компанія "Нова пошта" принесла вибачення і повідомила, що у якості компенсації відправнику надали промокод, який знижує вартість транспортування вантажу до 30 кг до 1 грн.

Ця відповідь ще більше розлютила клієнтку: "Ви обдурили літню людину, ви вкрали у мене гроші за доставку. А вирішуєте це все промокодом? Чому цей промокод пропонуєте ви, а сором за це все відчуваю я?"

Компанія відповіла, що з відправником узгоджено компенсацію у вигляді промокоду та пообіцяла провести "роботу з працівниками".

На думку користувачів, подібні випадки псують репутацію компанії, яка позиціонує себе як лідер у сфері логістики.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Укрпошта оголосила про розширення аукціонів невручених посилок ще на шість регіонів: Львів, Тернопіль, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя та Хмельницький. Компанія пояснює, що посилки, які залишаються на складі понад шість місяців без жодних запитів від відправника чи отримувача, можуть бути виставлені на аукціон згідно з чинним законодавством.