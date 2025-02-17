"У нас немає сил...": у Британії зробили тривожну заяву про введення військ в Україну

Генерал сумнівається у здатності Великої Британії підтримувати миротворчі сили

Великобританія не має сил або обладнання, щоб розмістити "великі сили" на землі на тривалий період часу, відправивши свої війська в Україну. Для такого кроку потрібно мати необхідну кількість людей із необхідним обладнанням та відповідною підготовкою, і почати фінансувати це вже зараз.

Про це пише The Telegraph, посилаючись на слова колишнього командувача армії. Він сумнівається у здатності Великобританії підтримувати миротворчі сили.

Річард Даннат, який був начальником генерального штабу з 2006 до 2009, відповів на заяву прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера про готовність відправити британські війська на територію України для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

За словами Данната, Стармер повинен розуміти, що розміщення військ буде коштувати "значні гроші".

"Чесно кажучи, у нас немає чисельності та обладнання, щоб розмістити великі сили на землі на тривалий період часу зараз. Якщо Кір Стармер хоче це зробити, це нормально. Британська армія завжди триматиме удар. Нам потрібно мати необхідну кількість людей з необхідним обладнанням та відповідною підготовкою, і почати фінансувати це вже зараз".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що британський генерал у відставці Річард Ширрефф вважає, що"заморозка" війни та миротворці не приведуть до миру.