"Заморожування" війни та миротворці не призведуть до миру. Британський генерал назвав причини

Україна має стати членом НАТО і це єдина гарантія безпеки, яка має значення, вважає він

Так званий "мирний план Трампа" для України, що передбачає заморозку конфлікту по лінії розмежування, підриває територіальну цілісність України та залишає мільйони українців під російською окупацією. Це означає депортацію дітей, масові вбивства цивільних, воєнні злочини, жахливі речі щодо жінок і дітей, тому є неприйнятним.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив Річард Ширрефф — британський генерал у відставці, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі: Заморозка війни може не спрацювати, а зупинити Путіна можна за однієї умови, – британський генерал

Крім того, додав Ширрефф, навіть якщо уявити, що війна буде "заморожена", як її реально зупинити, якщо немає миру. Якщо розглянути варіант введення в Україну європейських миротворчих сил, для фронту довжиною в тисячу кілометрів знадобиться величезна армія.

"І вона має бути готова. Це має бути сила, яка має "м’язи" і готова воювати. Чи зможуть Великобританія, Німеччина, Франція, Польща справді сформувати таку армію? Для порівняння: згадайте, як 25 років тому НАТО увійшло до Косова. Дуже маленька країна. Там не було справжніх боїв. Але навіть тоді натівський контингент становив 50 тисяч солдатів. А тепер екстраполюйте це на тисячу кілометрів. Вам знадобиться 500 тисяч солдатів, щоб хоча б підтримувати якийсь мир. І вони мають бути готові до боїв з Росією. А якщо їм доведеться воювати, це означає війну [Заходу] з Росією", — пояснив генерал.

Він резюмував, що на його думку, ідея озброєних миротворців в Україні не була належним чином продумана. Крім того, це навряд зупинило б Путіна, який не поважає міжнародне право чи міжнародні сили.

"Єдина умова, за якої Путін зупиниться, — якщо зіткнеться з переважаючою військовою силою. Але це означає, що країни НАТО повинні будуть визнати, що вони вступають у війну проти Росії. Чи справді вони готові відправити своїх солдатів у таку ситуацію? Я просто не бачу політичної волі для такого кроку", — зазначив колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Сигнали, які ми чуємо з Вашингтона, дають зрозуміти, що американські солдати не ступлять на українську землю. На думку Річарда Ширреффа, навіть якщо Трамп спробує укласти угоду, яка передбачатиме "заморожування" конфлікту, навряд це насправді "заморозить" його.

"Я думаю, що він продовжуватиметься. Можливо, буде пауза або щось подібне. Але війна триватиме", — вважає генерал.

Він додав, що, на його думку, Україна має стати членом НАТО. І це єдина гарантія безпеки, яка має значення.

"Ми бачили, що сталося з Будапештським меморандумом. І це також повертає нас до питання припинення вогню. Якщо буде "заморожений" конфлікт, яка гарантія безпеки? Єдина, яка має значення, — це НАТО. Але на даний момент усі сигнали з боку табору Трампа вказують на те, що це питання відкладено. І це виглядає дуже погано. Та все ж давайте сподіватися, що в непередбачуваності Трампа може бути можливість", — резюмував Річард Ширрефф.

Як повідомляв "Телеграф", західні ЗМІ пишуть, що Трамп навряд чи запропонує угоду про війну в Україні, яку не буде виконано. Тому Володимиру Путіну доведеться обміняти тисячі кілометрів землі в Україні на кілька сотень на Курщині.