Глава Пентагону відверто висловився щодо відправлення військ США до України

Після досягнення миру в Україні Вашингтон завершить переоцінку розгортання своїх сил у світі

Сполучені Штати Америки не відправлятимуть свій військовий контингент на територію України.

Про це заявив новий голова Міноборони США Піт Гегсет під час свого виступу перед журналістами у німецькому Штутгарті у вівторок, 11 лютого.

"Ми не відправимо військових до України", – сказав голова Пентагону.

Гегсет пояснив, що президент США Дональд Трамп сподівається на швидке досягнення миру в Україні, а після врегулювання ситуації Вашингтон завершить переоцінку розгортання своїх сил у світі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що введення в Україну миротворців як частина гарантій збереження миру без Америки неможливе.

"Без явної участі Америки в такій операції – з американським повітряним прикриттям, протиповітряною обороною та розвідкою, як людською, так і технічною – європейські війська були б під серйозною загрозою російського зондування та навіть атак", – своєю чергою написало NYT.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що протягом останнього тижня Сполучені Штати "досягли величезного прогресу" у питанні врегулювання війни Росії проти України. Зокрема, щодо того, як зібрати обидві сторони за столом переговорів.