"У нас нет сил...": в Британии сделали тревожное заявление о введении войск в Украину

Генерал сомневается в способности Великобритании поддерживать миротворческие силы.

У Великобритании нет сил или оборудования, чтобы разместить "большие силы" на земле на длительный период времени, отправив свои войска в Украину. Для такого шага нужно иметь необходимое количество людей с необходимым оборудованием и соответствующей подготовкой, и начать финансировать это уже сейчас.

Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на слова бывшего командующего армией. Он сомневается в способности Великобритании поддерживать миротворческие силы.

Ричард Даннат, который был начальником генерального штаба с 2006 по 2009, ответил на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности отправить британские войска на территорию Украины для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

По словам Данната, Стармер должен понимать, что размещение войск будет стоить "значительных денег".

"Честно говоря, у нас нет численности и оборудования, чтобы разместить большие силы на земле на длительный период времени в настоящий момент. Если Кир Стармер хочет это сделать, это нормально. Британская армия всегда будет держать удар. Нам нужно иметь необходимое количество людей с необходимым оборудованием и соответствующей подготовкой, и начать финансировать это уже сейчас".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что британский генерал в отставке Ричард Ширрефф считает, что "заморозка" войны и миротворцы не приведут к миру.