"НАТО - найдешевший варіант для всіх": Зеленський розповів, чому миротворці ООН не допоможуть

Президент не вірить, що це дасть суттєвий результат

Миротворчі місії ООН історично не показали достатньої ефективності у врегулюванні конфліктів. Членство в НАТО залишається найбільш економічно вигідним варіантом гарантування безпеки для всіх сторін.

Таку позицію висловив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

За словами глави держави, європейський військовий контингент може бути частиною безпекових гарантій, але без участі США такі гарантії не будуть повноцінними у протистоянні з Росією.

Президент також звернув увагу на критичну важливість кількісного співвідношення військ. За його оцінкою, російська армія до 2025 року може нараховувати близько мільйона військових. Відповідно, Україні потрібна армія співставної чисельності — щонайменше мільйон осіб. При цьому європейські країни фізично не здатні надати 500 тисяч військових для створення додаткового контингенту.

Крім того, утримання великої армії потребує значного фінансування — від забезпечення системами протиповітряної оборони до ракетних комплексів. Саме тому, на його думку, членство в НАТО є економічно вигіднішим варіантом для всіх сторін.

На думку Зеленського, за наявності належного фінансування та озброєння Україна може обійтися без додаткового контингенту. Проте європейська військова присутність важлива для самої Європи, оскільки після України Путін може загрожувати іншим країнам.

"Телеграф" раніше також повідомляв, що під час замаху на Зеленського загинули люди в ОП. Були люди, які хотіли його вбити.