Які повістки вручатимуть українцям у лютому: є кілька видів

Кожна повістка вручається у певній ситуації

Чоловіки призовного віку в Україні під час загальної мобілізації можуть отримувати повістки різних видів. Кожна з них означає певну причину виклику до Територіального центру комплектування.

"Телеграф" розповідає, які існують види повісток та яка з них під час воєнного стану не видається. Усього їх є чотири види.

Важливо, що далеко не кожна повістка означає, що його отримувача відправлять на фронт.

Повістка для уточнення даних

Даний вид повісток вручають чоловікам, щоб вони оновили у ТЦК особисті дані для внесення до бази особистості призовника, інформації про його сімейний стан, працевлаштування, наявність чи відсутність дітей. За наслідками перевірки можуть бути виявлені підстави для звільнення чоловіка від служби в армії, наприклад, за наявності дитини.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії

Цей вид повісток зобов’язує чоловіка пройти медичне обстеження. До неї також обов’язково додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного, в якій вказується, чи придатний він до термінової служби, чи ні.

Повістка-призов на строкову військову службу (зараз не видають)

У даному виді повісток вказано строк, у який чоловіку треба з’явитися на призовну ділянку. Також у ній наголошується, що при собі необхідно мати: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про припис до призовної ділянки (для призовників), а також обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (за наявності).

Мобілізаційне розпорядження

Ці повістки вручають військовозобов’язаним особам, які пройшли медичну комісію та були визнані придатними до несення військової служби. Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації. У ньому зазначено інформацію про те, що військовозобов’язаний повинен з’явитися до призовного пункту протягом 24 годин після оголошення мобілізації в країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких випадках можна не з’явитися до ТЦК. Усього є чотири поважні причини.