"Робити з себе героя" не треба: як правильно сказати це українською

Українці часто несвідомо використовують кальковані з російської мови фразы, збіднюючи багатство рідної мови

Українська мова багата на самобутні вирази та звороти, які часто витісняються кальками з російської. Мовознавці закликають повертатися до питомих українських висловів, які точніше передають думку та зберігають красу рідної мови.

Часто ми навіть не помічаємо, як використовуємо дослівний переклад з російської замість природних українських висловів. Яскравим прикладом є вираз "робити з себе героя", який є калькою з російської "делать из себя героя".

В українській мові існує колоритний відповідник – "грати звитяжця". Це словосполучення не лише точніше передає зміст, але й зберігає історичну пам'ять про козацькі часи, коли звитяжцями називали хоробрих воїнів.

Використання питомих українських висловів – це не просто данина традиції. Це можливість зберегти унікальність нашої мови та її здатність точно передавати найтонші відтінки значень.

Інші кальки

Серед інших прикладів калькування, яких варто уникати:

"приймати участь" – правильно "брати участь";

"на рахунок цього" – краще "щодо цього";

"слідуючий" – правильно "наступний".

Експерти радять більше читати українську класичну літературу та сучасних авторів, які дбають про чистоту мови. Це допоможе збагатити власне мовлення природними українськими виразами та уникнути російськомовних кальок.

Мова – живий організм, який потребує постійного догляду та уваги. Очищення її від непритаманних запозичень – це спільна справа всіх українців.

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