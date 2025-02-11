"Робити з себе героя" не треба: як правильно сказати це українською
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Українці часто несвідомо використовують кальковані з російської мови фразы, збіднюючи багатство рідної мови
Українська мова багата на самобутні вирази та звороти, які часто витісняються кальками з російської. Мовознавці закликають повертатися до питомих українських висловів, які точніше передають думку та зберігають красу рідної мови.
Часто ми навіть не помічаємо, як використовуємо дослівний переклад з російської замість природних українських висловів. Яскравим прикладом є вираз "робити з себе героя", який є калькою з російської "делать из себя героя".
В українській мові існує колоритний відповідник – "грати звитяжця". Це словосполучення не лише точніше передає зміст, але й зберігає історичну пам'ять про козацькі часи, коли звитяжцями називали хоробрих воїнів.
Використання питомих українських висловів – це не просто данина традиції. Це можливість зберегти унікальність нашої мови та її здатність точно передавати найтонші відтінки значень.
Інші кальки
Серед інших прикладів калькування, яких варто уникати:
- "приймати участь" – правильно "брати участь";
- "на рахунок цього" – краще "щодо цього";
- "слідуючий" – правильно "наступний".
Експерти радять більше читати українську класичну літературу та сучасних авторів, які дбають про чистоту мови. Це допоможе збагатити власне мовлення природними українськими виразами та уникнути російськомовних кальок.
Мова – живий організм, який потребує постійного догляду та уваги. Очищення її від непритаманних запозичень – це спільна справа всіх українців.
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