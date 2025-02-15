Ви знаєте що таке кушпела чи шаруга? Відкриваємо багатство української зимової лексики

Використання самобутніх слів робить мову колоритнішою

Зима на прощання вирішила не лише неабияк поморозити Україну, але й засипати снігом. Українська мова дуже багата та різноманітна й в ній існує чимало варіантів, як можна назвати хуртовину, дізнатися їх цікаво та актуально.

Дізнатися про альтернативи слову "хуртовина" в українській мові допомагає онлайн-бібліотека "Горох", в якій зібрано найбільш корисні словники української мови. Використання цих самобутніх слів зробить мову більш колоритною.

Хуртовина — це сильний вітер зі снігом, синонімом до цього слова є завірюха, віхола, заметіль. Також це природне явище називають хурделиця, сніговій.

Приклади використання цих слів у реченнях

На вулиці знову почалася люта завірюха , замітаючи всі стежки пухнастим снігом

, замітаючи всі стежки пухнастим снігом Сильна віхола накрила місто, перетворивши вулиці на білу казку

накрила місто, перетворивши вулиці на білу казку Несподівана хурделиця застала перехожих зненацька, змушуючи їх шукати прихистку

застала перехожих зненацька, змушуючи їх шукати прихистку Сніговій закрутив усе довкола, дітям дозволили не йти до школи

Також є цікаві діалектичні визначення сильного снігу та вітру. Зокрема в різних регіонах України хурделицю називають завійниця, кушпела, охиза, сніжниця, хвища, шаруга. Ці слова широко не використовуються в Україні, вони в ходу в певних регіонах.

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки походить українське слово "паляниця". Воно утворилося від слова "палити".