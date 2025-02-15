Ви знаєте що таке кушпела чи шаруга? Відкриваємо багатство української зимової лексики
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Використання самобутніх слів робить мову колоритнішою
Зима на прощання вирішила не лише неабияк поморозити Україну, але й засипати снігом. Українська мова дуже багата та різноманітна й в ній існує чимало варіантів, як можна назвати хуртовину, дізнатися їх цікаво та актуально.
Дізнатися про альтернативи слову "хуртовина" в українській мові допомагає онлайн-бібліотека "Горох", в якій зібрано найбільш корисні словники української мови. Використання цих самобутніх слів зробить мову більш колоритною.
Хуртовина — це сильний вітер зі снігом, синонімом до цього слова є завірюха, віхола, заметіль. Також це природне явище називають хурделиця, сніговій.
Приклади використання цих слів у реченнях
- На вулиці знову почалася люта завірюха, замітаючи всі стежки пухнастим снігом
- Сильна віхола накрила місто, перетворивши вулиці на білу казку
- Несподівана хурделиця застала перехожих зненацька, змушуючи їх шукати прихистку
- Сніговій закрутив усе довкола, дітям дозволили не йти до школи
Також є цікаві діалектичні визначення сильного снігу та вітру. Зокрема в різних регіонах України хурделицю називають завійниця, кушпела, охиза, сніжниця, хвища, шаруга. Ці слова широко не використовуються в Україні, вони в ходу в певних регіонах.
Раніше "Телеграф" розповідав, звідки походить українське слово "паляниця". Воно утворилося від слова "палити".