В Уряді розповіли, чи збирається Україна підписувати договір про рідкісноземельні метали зі США

Про це вона заявила у Варшаві

Угода зі США щодо використання природних копалин, яку не підписав президент України Володимир Зеленський, досі обговорюється. Україна "не відкинула" запропоновану США угоду щодо критично важливих корисних копалин.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час візиту до Варшави, пише The Guardian. Очікується, що угоду все ж буде підписано.

"Ми очікуємо, що її буде підписано", – зазначила вона.

Що відомо про запропоновану США угоду

11 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" передати США рідкісноземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву. Вже наступного дня Штати передали Україні попередній документ угоди про партнерство у видобутку корисних копалин.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні надати Сполученим Штатам 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни. Зеленський відмовився підписувати цей документ. У Білому домі назвали його рішення "недалекоглядним".

Як повідомляв "Телеграф", за оцінками західних експертів, угода про доступ США до рідкісноземельних металів України, яку відмовився підписати Зеленський, була рівноцінна "економічній колонізації України". На думку колишнього британського дипломата Яна Бонда, схоже, що Трамп діє так, "ніби американці мають право захопити національні активи України в обмін на допомогу, яку вони надали раніше".