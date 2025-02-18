Кулеба объяснил, кому сейчас выгодна пауза в войне

Украине тоже нужно укрепить свои позиции, но есть другая угроза

В нынешнем балансе сил пауза будет более выгодна Российской Федерации. Так считает бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом он рассказал в интервью BBC. В частности, Кулеба заявил, что временное прекращение боевых действий будет более выгодно для России, чем для Украины.

По словам дипломата, в начале 2024 года некоторые партнеры Украины и отдельные политики в Киеве начали говорить о необходимости паузы в боевых действиях. Хотя раньше, в течение 2022-2023 годов, было очевидно, что такая пауза поможет именно российской стороне.

Министр подчеркнул, что во время паузы обе стороны смогут укрепить свои позиции. Однако главный риск для Украины состоит в том, что партнеры могут снизить поддержку. Это ослабит украинские возможности в случае возобновления боевых действий.

"У российской военной машины есть очевидные преимущества. И в нынешнем балансе сил я считаю, что пауза будет более выгодна Российской Федерации", — подчеркнул Кулеба.

Относительно выступления президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции безопасности, где он предупредил о возможном накоплении российских войск в Беларуси, Кулеба отметил, что Украина должна посылать такие сигналы партнерам.

Ранее "Телеграф" писал, что Украину не пригласили на переговоры США и России. На данном этапе России требуется пауза для перевооружения.