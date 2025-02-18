Порошенко двічі збрехав, виправдовуючи своїх лондонських синів-ухилянтів, - військовий

Заяви Порошенка здаються військовому неправдоподібними

Військовий Олексій "Сталкер" вважає, що слова лідера фракції "Євросолідарність" Петра Порошенка, який розповів журналістам про своїх синів, можуть виявитися хибними. Він побачив у цьому спробу покращення громадської думки про родичів колишнього президента, які на даний момент не служать в армії.

Відповідний текст з’явився на соціальних сторінках захисника. Так, на думку "Сталкера", Петро Порошенко був змушений привселюдно "виправдовуватися" за своїх синів, які виїхали за кордон. Військовий навів у приклад одразу кілька епізодів з інтерв’ю, які видалися йому неправдоподібними. Одним із таких, упевнений боєць ЗСУ, була заява Порошенка про те, що його син Олексій не порушував закону про мобілізацію.

Він нагадав, що, за словами батька, Порошенко-молодший "працює у великій міжнародній корпорації, навчається і повністю підпадає під вимоги закону". Проте, зазначає "Сталкер", у мережі з’являлася інформація, що Олексія штрафували за порушення закону про мобілізацію. А команда Петра Олексійовича фактично визнала порушення, "бо не пішла до суду оскаржувати штраф, а офіційно сплатила за нього".

Другим неправдоподібним фактом, на думку Олексія "Сталкера", є слова Порошенка про те, що його син до повномасштабного вторгнення захищав країну на Донбасі.

"Ще раніше його батько казав, що Олексій служив саме під Іловайськом", — каже "Сталкер".

Посилаючись на інформацію, яку він знайшов у відкритих джерелах, захисник каже, що посада в Олексія начебто була тилова. З цього твердження він робить висновок, що перебування сина Порошенка в лавах армії мало на меті "отримання політичних та репутаційних балів для себе та батька. Адже Олексій пройшов у ВР на виборах восени 2014 року",

"Цікаво, що інший син Порошенка — Михайло, якому незабаром виповниться 25 років, також не поспішає повертатися до України. Це той самий син, який засвітився у футболці "Russia" на закордонній вечірці", — зазначає "Сталкер".

Український військовий загадується над питанням, чи мають право займатися політикою ті люди, чиї дорослі діти під час війни живуть за кордоном.

"Всі діти Порошенка живуть і працюють не в Україні. Його родина не бачить свого майбутнього тут. Тут вони лише заробляють гроші", — вважає "Сталкер".

Як повідомлялося, у народного депутата Порошенка фактично були змушені визнати порушення його сином Олексієм закону про мобілізацію. Зроблено це було нібито задля зняття арешту майна Порошенка-молодшого через повістки.

Раніше Порошенко вимагав врахувати інтереси Росії, виступаючи за розміщення ЧФ РФ у Криму.