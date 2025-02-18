Порошенко дважды солгал, оправдывая своих лондонских сыновей-уклонистов, - военный

Заявления Порошенко кажутся военному неправдоподобными

Военный Алексей "Сталкер" считает, что слова лидера фракции "Евросолидарность" Петра Порошенко, который рассказал журналистам о своих сыновьях, могут оказаться ложными. Он усмотрел в этом попытку улучшения общественного мнения о родственниках бывшего президента, которые на данный момент не служат в армии.

Соответствующий текст появился на социальных страницах защитника. Так, по мнению "Сталкера", Петр Порошенко был вынужден публично "оправдываться" за своих сыновей, которые выехали за границу. Военный привел в пример сразу несколько эпизодов из интервью, которые показались ему неправдоподобными. Одним из таких, уверен боец ВСУ, было заявление Порошенко о том, что его сын Алексей не нарушал закон о мобилизации.

Он напомнил, что по словам отца, Порошенко-младший "работает в крупной международной корпорации, учится и полностью подпадает под требования закона". Однако, отмечает "Сталкер", в сети появлялась информация, что Алексея штрафовали за нарушение закона о мобилизации. А команда Петра Алексеевича фактически признала нарушение, "потому что не пошла в суд оспаривать штраф, а официально оплатила его".

Второй неправдоподобным фактом, по мнению Алексея "Сталкера", являются слова Порошенко о том, что его сын до полномасштабного вторжения защищал страну на Донбассе.

"Еще раньше его отец говорил, что Алексей служил именно под Иловайском", — говорит "Сталкер".

Ссылаясь на информацию, которую он нашел в открытых источниках, защитник говорит, что должность у Алексея якобы была тыловая. Из этого утверждения он делает вывод, что прибывание сына Порошенко в рядах армии имело цель "получения политических и репутационных баллов для себя и отца. Ведь Алексей прошел в ВР на выборах осенью 2014 года",

"Интересно, что другой сын Порошенко — Михаил, которому скоро исполнится 25 лет, также не спешит возвращаться в Украину. Это тот самый сын, который засветился в футболке "Russia" на зарубежной вечеринке", — отмечает "Сталкер".

Украинский военный задался вопросом, имеют ли право заниматься политикой те люди, чьи взрослые дети во время войны живут за границей.

"Все дети Порошенко живут и работают не в Украине. Его семья не видит своего будущего здесь. Здесь они только зарабатывают деньги", — считает "Сталкер".

Как сообщалось, у народного депутата Порошенко фактически были вынуждены признать нарушение его сыном Алексеем закона о мобилизации. Сделано это было якобы ради снятия ареста имущества Порошенко-младшего из-за повесток.

Ранее Порошенко требовал учесть интересы России, выступая за размещение ЧФ РФ в Крыму.