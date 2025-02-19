С жильем и хорошей оплатой. Пенсионерам в Украине предлагают выгодную работу

Подойдет кандидатам старше 45 лет

В условиях, когда пенсии в Украине остаются недостаточными для комфортной жизни, многие ищут возможности для дополнительного заработка. Именно поэтому появилось предложение ведущей охранной компании.

Охранная компания приглашает на работу охранников в Киеве. Об этом стало известно из объявления на сайте купли-продажи, где есть вакансии для работы.

Компания предлагает широкий выбор охраняемых объектов, среди которых: автосалоны, офисные центры, магазины одежды, автостоянки. Предлагают заработную плату от 600 гривен в смену. За месяц от 18 до 31 тысяч гривен.

Также возможно бесплатное проживание в общежитии, возможность трудоустройства без опыта, прием на работу кандидатов пенсионного возраста.

Это предложение особенно актуально для пенсионеров, ищущих стабильный дополнительный доход, а также для тех, кто только начинает свой путь в сфере охранной деятельности.

Ранее Телеграф писал, что в Украине ищут пенсионеров на работу в хостел. Работодатель предлагает стабильную зарплату, предоставляет жилье. Главное условие – желание работать