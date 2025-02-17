Дають житло і гарно платять: в Україні шукають пенсіонерів на роботу в хостел
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Перевагою буде кандидат без шкідливих звичок
Люди, які вийшли на пенсію часто хочуть підзаробити додаткову копійчину, аби мати змогу прожити. Так, у Києві шукають прибиральницю в хостел.
Відповідне оголошення з'явилось на сайті куплі-продажу, де часто публікують вакансії. Шукають людей старше 45 років, без досвіду роботи.
Шукають відповідальну людину на посаду прибиральниці з оплатою 10000-12000 грн. Також підійде пенсіонерам, переселенцям, людям з інших міст.
Умови роботи
Роботодавець пропонує стабільну зарплату, надає житло. Головна умова — бажання працювати. Пропонують гнучкий графік роботи 6/1 або накопичувальні.
Перевагою буде кандидат без шкідливих звичок.
В обов'язки буде входити: щоденне вологе прибирання приміщень, прання білизни в пральній машині, підтримка чистоти та атмосфери затишку, проживання в хостелі.
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