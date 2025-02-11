Сказав, що боїться воювати: на Полтавщині чоловіка засудили за неявку по "бойовій" повістці

Громадянин пройшов ВЛК, але не з'явився на відправку до військової частини

Пирятинський районний суд Полтавської області визнав винним чоловіка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Громадянин проігнорував "бойову повістку".

Про це ми дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень. Суд встановив, що 27 червня 2024 року чоловік отримав мобілізаційне розпорядження та був попереджений про кримінальну відповідальність за неявку.

Він пройшов медичний огляд, який визнав його придатним до військової служби. Однак 2 липня він не з'явився до в ТЦК та СП для відправлення у військову частину.

На судовому засіданні чоловік визнав свою провину та пояснив, що не з’явився через страх участі у бойових діях. Жодних об’єктивних причин для ухилення від мобілізації він не надав, зазначається у рішенні.

Однак суд визнав винним громадянина у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадуємо, за статтею 336 ККУ суд виніс вирок чоловіку з Полтавської області за ухилення від мобілізації. Останній також отримав три роки в'язниці за відмову проходити військову службу.

Згідно з вироком, у травні 2024 року житель Полтавщини отримав повістку, але у приміщенні ТЦК та СП категорично відмовився від мобілізації.

Чоловік не прийшов до військкомату для відправлення на службу, аргументуючи свою відмову тим, що вважає себе непридатним за станом здоров'я і не готовим до служби. На судовому засіданні він також зазначив, що допомагав ЗСУ, перерахувавши 6000 гривень на потреби армії.

Раніше "Телеграф" писав, що батько трьох дітей відмовився від повістки, бо дуже боявся. Яке рішення ухвалив суд на Житомирщині.