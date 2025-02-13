Справжній хижак у вас вдома: нащадка африканського сервала продають в Україні (фото, відео)

Кота можна навчити ходити на повідці, плавати разом з ним і не тільки

Іноді хочеться мати вдома справжнього тигра чи лева. Завдяки деяким котячим породам це стає реальною можливістю, проте із нюансами — це все ж таки коти, а не великі тварини. Зокрема, замість тигрів заводять породу тойгер. Є можливість мати вдома і африканського хижака.

Саванна F4 — це гібридна порода котів, яка відійшла від предка — африканського сервала на чотири покоління. Саме це означає цифра 4 в назві. Порода саванна була виведена в США в 1986 році. Такі коти є і в Україні.

Кота-хлопчика Саванна F4, якому майже 2 роки пропонують придбати за 2 000 $ або ж 83,4 тисячі гривень. Забарвлення хутра — "холодний коричневий плямистий таббі". Серед переваг — вакцинація, чіп, соціалізація кота. "Дуже грайливий і любить отримувати увагу", пише автор оголошення.

Коту ще немає 2 років

Кожен кіт породи Саванна F4 має унікальний малюнок

Як виникла порода Саванна

Порода виникла, коли самець африканського сервала спаровувався з самкою сіамського кота. Кошеня назвали Саванною, а вона народила від самця турецької ангори, створивши перше покоління F2. Кожна кішка породи Савана F4 має унікальним малюнок з плям та смуг. Порівняно з першими поколіннями, кішки менші в розмірах, але мають характерні для породи довгі ноги, великі вуха та дикий вигляд.

Котенята породи Саванна F4

Савани F4 виростають не маленькими — висота в холці до 45 см, вага самців до 10-12 кг. Ці коти не стають повністю дорослими, поки їм не виповниться приблизно 3 роки. Вони енергійні та допитливі, їх часто описують як схожих на собак через відданість. Котів Саванна F4 можна навчити ходити на повідці. Однак їх варто міцно тримати — вони не тільки люблять лазити де повище, а й плавати. Такі коти можуть стрибати на висоту до 2 метрів.

Ще одного чималого кота можна купити набагато дешевше. Мова про породу мейн-кунів, які виглядають дуже схожими на рисей чи пум через китиці на вухах і загальну форму морди.