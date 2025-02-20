Интересная кошка с российскими "корнями" продается во Львове почти за $1000 (фото, видео)

Породный котенок даже как любимец стоит дорого

Не только африканских кошек скрещивали с домашними, чтобы получить интересных котят. Невская маскарадная – порода, которая была выведена в Санкт-Петербурге не так давно – в 1992 году. В основе породы лежат соединения между сибирскими котами и сиамскими.

Купить такую кошку можно не только в стране-агрессорке. Порода оказалась удачной и пришлась по душе многим ценителям кошек. Так, во Львове предлагают зарезервировать невскую маскарадную кошку с окраской сил Тебби поинт. Она имеет "чемпионское" происхождение и что немаловажно — новые владельцы получат ее уже стерилизованной. Кошку могут даже отправить за границу, правда, во второй половине марта. Стоимость — 900 долларов США, или же 37,3 тысячи гривен.

Невская маскарадная кошка, родившаяся в ноябре

Невская маскарадная кошка

Что известно о невской маскарадной кошке

Порода получила свое название от реки Невы, протекающей через Санкт-Петербург, а также из-за характерной для кошек этого типа "маски" — темной окрашенной шерсти на мордочке, напоминающей маску. Это одно из главных внешних отличий породы. Кроме того, окраска этих кошек, как правило, светлее на теле и темнее на кавычках, хвосте и лице, что также похоже на окрас сиамских кошек.

Невская маскарадная кошка

Невская маскарадная была выведена для того, чтобы сочетать лучшие черты сибирских кошек, известные своим здоровьем и выносливостью, с грацией и элегантностью сиамских. В результате появилась порода с шикарной длинной шерстью, характерной для сибирских кошек, и яркой, выразительной внешностью, свойственной сиамцам. Представители этой породы считаются долгожителями – проживают 16-18 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой породе с "маской" на лице. Бирманская кошка была любимицей Карла Лагерфельда.