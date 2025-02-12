Кішку, як у Карла Лагерфельда, продають в Україні за $500 (фото)

Бірманська кішка – аристократка серед котів, улюблениця модельєрів та соцмереж

Породи котів, що походять з Азії часто відрізняються особливою зовнішністю. Бірманська кішка, або "Священний кіт Бірми" (Sacred Birman, SBI), — це довгошерста порода з виразними темно-блакитними очима та унікальним забарвленням.

Таку породу відрізняють світле тіло з контрастними мітками на морді, вухах, кінцівках і хвості, а також білі "панчішки" на лапах, що надають їй особливого шарму. Кішка має особливі очі, завжди рівного темно-блакитного кольору. Саме така кішка була у відомого дизайнера Карла Лагерфельда.

Бірманські кошенята в Україні

Кошенята цієї рідкісної породи можна придбати в Кременчуці за 500 доларів США (близько 20,7 тисяч гривень). Вони ласкаві, грайливі, привчені до лотка та дряпалки, мають всі необхідні щеплення, міжнародний ветпаспорт, чіп та родовід FIFe, йдеться в оголошенні.

Оголошення про продаж бірманського кошеняти

Знайти подібне кошеня можна і набагато дешевше — за 3 000 грн. Однак воно навряд чи буде мати підтвердження чистоти породи.

Історія та особливості породи

Забарвлення бірманської кішки світле, з майже білою нижньою частиною. Характерні темні мітки розташовані на морді (утворюючи маску), вухах, кінцівках і хвості. Маска повинна покривати всю морду, включно з щоками, і плавно з'єднуватися з вухами. Перехід між мітками й основним фоном чіткий, контрастний і добре виражений.

Бірманське кошеня з оголошення

Порода була визнана у 1925 році у Франції, а з 1959 року бірманських котів почали розводити і в США. Вони відомі не лише своїм шовковистим хутром, а й аристократичним походженням.

Бірманська кішка в світі моди

Легендарний дизайнер Карл Лагерфельд мав улюбленицю-бірманку на ім'я Шупетт, яку йому подарував модель Батист Джіабіконі у 2011 році. Ця пухнаста аристократка швидко стала справжньою зіркою: її соцмережі у Twitter та Instagram зібрали тисячі шанувальників.

Карл Лагерфельд та Шупетт з легендарними "сапфіровими очима"

Книга "Шупетт: Приватне життя кішки зі світу високої моди" розкрила її розкішний спосіб життя. Виявилося, що для Шупетт готували вишукані страви власні кухарі, а в подорожах приватним літаком її супроводжували "придворні дами".

Раніше "Телеграф" розповідав, що ті, хто мріяв про домашнього тигра можуть мати його мініверсію. Коти породи тойгер коштують недешево, адже вони — дизайнерський витвір, а не природно утворена порода.