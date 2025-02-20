С таким не мобилизуют? Как гемофилия влияет на решение ВВК

Чтобы подтвердить диагноз, нужно сдать определенные анализы

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако некоторые военнообязанные не могут служить из-за проблем со здоровьем.

Юрист Неля Романенко на портале b2bconsult объяснила, могут ли призвать в армию лицо с гемофилией. Для определения пригодности к военной службе нужно пройти медкомиссию.

Гемофилия относится к геморрагическим состояниям и имеет четкую классификацию в международной системе болезней (МКБ-10). В частности, гемофилия А (D66.0) и гемофилия Б (D67.0) считаются заболеваниями, влияющими на свертываемость крови.

"При этом это может быть исключительно наследственная недостаточность факторов свертывания крови: фактора VIII (D66), фактора IX (D67), фактора XI (D68.1) или других факторов (D68.2) при наличии клинических проявлений. Указанная болезнь подпадает под статью 12 Положения о ВВК", — отметила Романенко.

По ее словам, непригодным к военной службе могут признать военнообязанный, если у него быстро прогрессивная форма гемофилии со значительными нарушениями функций организма.

Как устанавливается диагноз

Основу диагностики и мониторинга гемофилии составляют лабораторные и клинико-инструментальные исследования. В частности, для подтверждения диагноза врачи проводят:

Общий анализ крови – определяет уровень основных клеток крови.

Протромбиновое время (ПЧ) и активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) – показатели свертывания крови.

Только лабораторное обследование позволяет точно установить диагноз и скорректировать схему лечения. Клинические и инструментальные методы используются для мониторинга осложнений, подчеркнула юрист.

Что изменилось в 2024 году

Ранее, в старой редакции статьи 12 Положения о ВВК сам факт наличия гемофилии с кровотечениями или кровоизлияниями был достаточным основанием для признания непригодности к службе. В 2023 году процедура была более простой, но сейчас требуется более детальный медицинский анализ состояния больного.

Напомним, "Телеграф" писал, с какими болезнями могут признать временно непригодным. Временную отсрочку могут дать после острых перенесенных заболеваний.