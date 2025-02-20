Украину на выходных накроет лютый дубак: каким областям повезет меньше всего

Днем будет гораздо теплее, чем ночью и утром

Погода в Украине остается довольного холодной на протяжении всего февраля. При этом на выходных морозы усилятся еще больше.

Об этом свидетельствует данные метеорологического портала Ventusky. Согласно его прогнозу, раннее утро 22 февраля встретит украинцев скрипучими морозами, при которых столбики термометров опустятся сильно ниже -10.

Холоднее всего будет на севере Украины. Прогнозируется, что в Чернигове, Сумах и Житомире похолодает до -15…-19 градусов. Немного теплее будет на востоке. В Харькове и Луганске ожидается -11…-15 градусов.

На западе и юге страны будет теплее всего — в среднем -10 градусов. Исключением будет Крым, где воздух будет еще теплее: -6…-9.

23 февраля морозы продолжатся. На севере страны станет немного теплее (в среднем на 2 градуса). А вот на западе станет даже холоднее. Так, например, во Львове синоптики прогнозируют до -12 градусов. На юге погода практически не изменится — -8…-10 градусов. Восток — -8…-13.

В Укргидрометцентре также сообщают о сильных ночных морозах. Однако отмечается, что днем воздух может серьезно прогреться. Средняя температура:

22 февраля

-8…-10 ночью, +1…+3 днем.

23 февраля

-8…-10 ночью, +3…+5 днем.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине начнут спадать морозы.