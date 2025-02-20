На Киевщине хотят потратить сотни тысяч гривен на стерилизацию животных (тендер)

Работы должны быть выполнены до конца года

Городской совет города Обухов Киевской области хочет потратить 500 тысяч гривен на стерилизацию бездомных животных. Победитель тендера будет иметь на выполнение работ почти год.

Соответствующий тендер размещен на платформе онлайн-закупок Рrozorro. Прием предложений продлится до 26 февраля. Срок выполнения работ – до 31 декабря 2025 года.

Победитель тендера должен предоставить услуги по проведению работ по регулированию численности бездомных животных (стерилизация). Оплата будет по факту выполненных работ в течение 30 дней.

Следует отметить, что стерилизация – это наиболее гуманный и действенный способ регулирования численности бездомных животных. Одна кошка или собака может родить от 5 до 10 детенышей за один раз, а стерилизация делает невозможным размножение. Меры по стерилизации обычно сводятся к следующей схеме:

отлов

стерилизация

возвращение в места жительства

Метод этот недешевый – в среднем цена стерилизации собаки, в зависимости от веса – от 1200 до 2000 тысяч гривен. Стерилизация кошки – от 1450 до 2200 гривен. Кастрация кота дешевле — от 600. Цены разнятся в зависимости от региона и исполнителя услуги.

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