В яких містах України можуть з'явитися європейські миротворці (карта)

Україна, США та ЄС: хто контролюватиме майбутнє перемир'я?

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер готується представити Дональду Трампу миротворчий план щодо України. Його ключова ідея – відправка до 30 000 європейських військових для забезпечення режиму припинення вогню, укладеного за посередництва США.

Про це повідомило видання The Telegraph.

Карта можливого розміщення миротворців в Україні / Фото: The Telegraph

Основні положення плану:

Європейські війська контролюватимуть критичну інфраструктуру України (міста, порти, атомні станції) подалі від лінії фронту.

контролюватимуть критичну інфраструктуру України (міста, порти, атомні станції) подалі від лінії фронту. США мають залишити вогневу підтримку в режимі готовності на випадок порушення перемир'я Росією.

в режимі готовності на випадок порушення перемир'я Росією. Технічний моніторинг включатиме розвіддані, супутники, дрони та літаки-спостерігачі.

включатиме розвіддані, супутники, дрони та літаки-спостерігачі. Морські патрулі контролюватимуть Чорне море, щоб захистити судноплавні маршрути.

контролюватимуть Чорне море, щоб захистити судноплавні маршрути. Розміщення американських винищувачів у Східній Європі для стримування агресії.

"Метою механізму захисту було б мати впевненість, що будь-які сили, які будуть розгорнуті, не кинуть виклику з боку Росії", — сказав західний чиновник.

Чому це важливо?

Стратегія розроблена на тлі побоювань, що після досягнення мирної угоди Трамп дистанціюється від України. План менш масштабний, ніж запропонована Зеленським 200-тисячна миротворча місія, оскільки Німеччина, Іспанія та Італія не підтримують значне військове залучення.

Очікується, що цей формат миротворчої місії допоможе запобігти повторній агресії Росії та залишить США залученими до забезпечення безпеки в регіоні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві обговорять безпекові виклики до третьої річниці повномасштабного вторгнення.