В каких городах Украины могут появиться европейские миротворцы (карта)
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Украина, США и ЕС: кто будет контролировать предстоящее перемирие?
Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер готовится представить Дональду Трампу миротворческий план по Украине. Его ключевая идея – отправка в 30 000 европейских военных для обеспечения режима прекращения огня, заключенного при посредничестве США.
Об этом сообщило издание The Telegraph.
Основные положения плана:
- Европейские войска будут контролировать критическую инфраструктуру Украины (города, порты, атомные станции) подальше от линии фронта.
- США должны оставить огневую поддержку в режиме готовности в случае нарушения перемирия Россией.
- Технический мониторинг будет включать разведданные, спутники, дроны и самолеты-наблюдатели.
- Морские патрули будут контролировать Черное море, чтобы защитить судоходные маршруты.
- Размещение американских истребителей в Восточной Европе для сдерживания агрессии.
"Целью механизма защиты было бы уверенность, что любые силы, которые будут развернуты, не бросят вызов со стороны России", — сказал западный чиновник.
Почему это важно?
Стратегия разработана на фоне опасений, что по достижении мирного соглашения Трамп дистанцируется от Украины. План менее масштабен, чем предложенная Зеленским 200-тысячная миротворческая миссия, поскольку Германия, Испания и Италия не поддерживают значительное военное привлечение.
Ожидается, что этот формат миротворческой миссии поможет предотвратить повторную агрессию России и оставит США вовлеченными в обеспечение безопасности в регионе.
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