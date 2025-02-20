Укр

В каких городах Украины могут появиться европейские миротворцы (карта)

Автор
Елена Завальнюк
Дата публикации
Читати українською
Автор
Миротворческий план по Украине Новость обновлена 20 февраля 2025, 14:50
Миротворческий план по Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украина, США и ЕС: кто будет контролировать предстоящее перемирие?

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер готовится представить Дональду Трампу миротворческий план по Украине. Его ключевая идея – отправка в 30 000 европейских военных для обеспечения режима прекращения огня, заключенного при посредничестве США.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Карта возможного размещения миротворцев в Украине/Фото: The Telegraph

Основные положения плана:

  • Европейские войска будут контролировать критическую инфраструктуру Украины (города, порты, атомные станции) подальше от линии фронта.
  • США должны оставить огневую поддержку в режиме готовности в случае нарушения перемирия Россией.
  • Технический мониторинг будет включать разведданные, спутники, дроны и самолеты-наблюдатели.
  • Морские патрули будут контролировать Черное море, чтобы защитить судоходные маршруты.
  • Размещение американских истребителей в Восточной Европе для сдерживания агрессии.

"Целью механизма защиты было бы уверенность, что любые силы, которые будут развернуты, не бросят вызов со стороны России", — сказал западный чиновник.

Почему это важно?

Стратегия разработана на фоне опасений, что по достижении мирного соглашения Трамп дистанцируется от Украины. План менее масштабен, чем предложенная Зеленским 200-тысячная миротворческая миссия, поскольку Германия, Испания и Италия не поддерживают значительное военное привлечение.

Ожидается, что этот формат миротворческой миссии поможет предотвратить повторную агрессию России и оставит США вовлеченными в обеспечение безопасности в регионе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве обсудят вызовы безопасности к третьей годовщине полномасштабного вторжения.

Теги:
#Украина #Европа #США #ЄС #миротворцы