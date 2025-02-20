В каких городах Украины могут появиться европейские миротворцы (карта)

Украина, США и ЕС: кто будет контролировать предстоящее перемирие?

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер готовится представить Дональду Трампу миротворческий план по Украине. Его ключевая идея – отправка в 30 000 европейских военных для обеспечения режима прекращения огня, заключенного при посредничестве США.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Карта возможного размещения миротворцев в Украине/Фото: The Telegraph

Основные положения плана:

Европейские войска будут контролировать критическую инфраструктуру Украины (города, порты, атомные станции) подальше от линии фронта.

будут контролировать критическую инфраструктуру Украины (города, порты, атомные станции) подальше от линии фронта. США должны оставить огневую поддержку в режиме готовности в случае нарушения перемирия Россией.

в режиме готовности в случае нарушения перемирия Россией. Технический мониторинг будет включать разведданные, спутники, дроны и самолеты-наблюдатели.

будет включать разведданные, спутники, дроны и самолеты-наблюдатели. Морские патрули будут контролировать Черное море, чтобы защитить судоходные маршруты.

будут контролировать Черное море, чтобы защитить судоходные маршруты. Размещение американских истребителей в Восточной Европе для сдерживания агрессии.

"Целью механизма защиты было бы уверенность, что любые силы, которые будут развернуты, не бросят вызов со стороны России", — сказал западный чиновник.

Почему это важно?

Стратегия разработана на фоне опасений, что по достижении мирного соглашения Трамп дистанцируется от Украины. План менее масштабен, чем предложенная Зеленским 200-тысячная миротворческая миссия, поскольку Германия, Испания и Италия не поддерживают значительное военное привлечение.

Ожидается, что этот формат миротворческой миссии поможет предотвратить повторную агрессию России и оставит США вовлеченными в обеспечение безопасности в регионе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве обсудят вызовы безопасности к третьей годовщине полномасштабного вторжения.