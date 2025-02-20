А чи можна йому довіряти? Британский прем'єр хоче привезти Трампу план розгортання миротворців в Україні

Стратегію, спільно розроблену Парижем та Лондоном, вже бачили лідери найвпливовіших країн ЄС

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до США представить президенту Дональду Трампу план розгортання понад 30 тисяч європейських солдатів в Україні. Цей контингент повинен буде підтримувати режим припинення вогню.

Про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на власні джерела. Візит Стармера до США відбудеться наступного тижня, він планує надати Трампу детальний план розгортання.

Зокрема, він детально опише Трампу, як європейські війська зможуть забезпечити дотримання будь-якої угоди про припинення вогню, яка може бути укладена за посередництва президента США. При цьому Стармер закликатиме Трампа надати для прикриття європейського контингенту американські винищувачі та ракети, тримаючи їх в Східній Європі у повній бойовій готовності, щоб вдарити по Росії, якщо вона порушить умови потенційного перемир'я.

Стратегію, спільно розроблену Парижем та Лондоном, вже бачили лідери найвпливовіших країн ЄС. Стармер намагатиметься довести Трампу, що в інтересах США буде взяти участь у цій місії та запобігти початку нового вторгнення РФ після того, як завершаться бойові дії.

30 тисяч військових НАТО буде прикривати міста, аеропорти, морські порти, атомні електростанції та інші важливі об'єкти. Місія покладатиметься на авіацію, супутники та "технічний моніторинг", а також на масштабну вогневу міць. У Чорне море прибудуть військово-морські кораблі НАТО, а повітряний простір України знову буде відкритий для польотів комерційної авіації.

"Є сподівання, що Трамп підтримає цю стратегію, оскільки це означатиме, що американські війська не будуть розгорнуті в Україні після війни. Європейський чиновник повідомив The Telegraph, що НАТО також доведеться розпочати дискусії щодо статті 5 про взаємну оборону, в якій йдеться про те, що напад на одного члена НАТО є нападом на всіх. Хоча не очікується, що це положення поширюватиметься на європейські війська, дислоковані в Україні, деякі країни наполягатимуть на тому, щоб воно залишалося в силі, якщо Москва вирішить напасти на їхню територію через розгортання військ", – додає видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зробив заяву щодо розгортання західних військових в Україні. При цьому поки що незрозуміло, як саме виглядатимуть миротворчі сили в Україні. Український нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що Європа зараз може надати близько 25 тисяч миротворців для України із 500 тисяч необхідних.