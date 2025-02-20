Треба сподіватися, що Європа буде більше нам допомагати, і ще важливо, щоб у Німеччині у неділю перемогла партія ХДС-ХСС

Залишається сподіватися, що на ті комплекси ППО, що поставили німці, французи і навіть насамперед британці ще відбуваються поставки, або запаси більші. Але Трамп точно хоче, щоб ми швидко прийняли його ультиматум про надра, інакше точно перестане постачати ракети для ППО Патріот. Ось туди у Вашингтон полетіли президенти Франції та прем'єр Британії може якось його вмовлять, щоб не здавати Україну.

Але не думаю, що його можливо в чомусь переконати. У нього інтелект як у пересічного неука з Іржавого поясу Rust belt. Це якраз центр і північ Америки де домінує республіканська партія і це бідні регіони, тому і на карті окреслюють їх червоним кольором, а Східне і Західне узбережжя це синій колір, де домінують демократи.

А виборець Трампа вірить усьому, що той каже…І він якби виконує обіцянку і більше вимагає, щоб ми йому повернули якісь міфічні 350 млрд доларів, хоча фактично військова і невійськова допомога США становить десь 115 млрд доларів. І більше того переважно ми отримували техніку причому, здебільшого стару зі складів, за винятком можливо боєприпасів тощо.

Треба сподіватися, що Європа буде більше нам допомагати, і ще важливо, щоб у Німеччині у неділю перемогла партія ХДС-ХСС, чий кандидат у канцлери Мерц обіцяє підтримувати Україну, надати Таурус і навіть відправити німецьких вояків як миротворців. Це може нас врятувати від так званого "мирного" плану Трампа, який насправді означає для нас капітуляцію Путіну.

До речі, тут я похвалю вперше Зеленського, який витримав перший нахрапистий удар з боку так званого майстра укладення угод, який насправді може і це робить постійно проти своїх слабких партнерів, я хотів би побачити який ультиматум він може зробити проти Путіна? Боюсь, що ніякий, бо той тримає Дона-Фелона на гачку.

Джерело — Микола Сірук в розмові з "Телеграфом".