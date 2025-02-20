У Києві обговорять безпекові виклики до третьої річниці повномасштабного вторгнення

Захід присвячений третій річниці повномасштабного вторгнення

У Києві відбудеться важливий безпековий захід. 21 лютого о 17:00 Київський безпековий форум збере провідних міжнародних експертів та дипломатів для обговорення актуальних безпекових питань. Спеціальна подія присвячена третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Серед ключових спікерів — генерал Девід Петреус, колишній директор ЦРУ та командувач Центрального командування США. До дискусії також долучаться посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, глава представництва НАТО в Україні Патрік Тернер та посол Канади Наталка Цмоць. Модеруватиме захід голова Київського безпекового форуму, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Про це повідомляють на сайті Київського безпекового форуму.

Пряму трансляцію можна буде переглянути на офіційних ресурсах КБФ: сторінці форуму у Facebook, офіційному сайті, YouTube-каналі Фонду "Відкрий Україну" та на особистих сторінках Арсенія Яценюка.

Київський безпековий форум є головним майданчиком для обговорення питань війни, миру та безпеки як національного, так і світового масштабу.

Інформаційними партнерами будуть провідні українські видання: Еспресо, Телеграф, Defensе Express, Цензор.НЕТ, ТВА, Гордон, Інтерфакс-Україна, Главком, Ukraine World, Медіацентр Україна, Український кризовий медіа-центр, "День", INDEX.

Раніше "Телеграф" також писав, що Польща і надалі підтримуватиме вступ України в ЄС і НАТО. Європа буде сильнішою лише разом з Україною, впевнена заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк.