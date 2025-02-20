Росія має бути покарана за злочини індоктринації та мілітаризації українських дітей, - Віцеспікерка Олена Кондратюк виступила на спеціальному заході ПА ОБСЄ

Під такою загрозою нині опинилися 1 мільйон 600 тисяч українських дітей на тимчасово окупованих територіях

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк виступила на спеціальному заході "Безпека жінок і дітей: повернення українців з російського полону". Сайд-івент пройшов у Відні в межах зимової сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ. Його було організовано українською та британською делегаціями. Важливо, що в заході також взяли участь безпосередні постраждалі та свідки російських злочинів.

Віцеспікерка українського Парламенту наголосила, що коли сьогодні світ говорить про справедливий мир для України, треба не забувати, що справедливість — це не лише потужні санкції проти агресора. І не лише надання Україні зброї, ППО, гуманітарної та фінансової допомоги.

"Справедливість — це ще й невідворотне покарання агресора. Зокрема, за злочини проти українських дітей. Безпека в Європі можлива лише тоді, коли кожен злочин карається!", — підкреслила Олена Кондратюк.

Вона нагадала, що рік тому створено Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, яка об’єднує понад 40 країн. Україна за ініціативи Президента Володимира Зеленського і під егідою Канади створила ініціативу Bring Kids Back Ua. Віцеспікерка Верховної Ради України, зокрема, відповідає за парламентських трек цієї ініціативи.

"Завдяки нашим партнерам, неурядовим організаціям та Катару ми змогли повернути лише трохи більше тисячі дітей. Це дуже повільний і чутливий процес. Проте ще більший злочин Росії полягає в тому, що наших дітей, які живуть в тимчасовій окупації, або були викрадені — цілеспрямовано позбавляють української ідентичності. Їх виховують у дусі ненависті до України. В дітей немає освіти рідною українською мовою", — поінформувала учасників заходу Олена Кондратюк.

Віцеспікерка також звернула увагу, що українських дітей готують у військових училищах до участі у війні проти своєї Батьківщини на боці Росії. "Юридичною мовою ці злочини називаються індоктринація і мілітаризація. Під такою загрозою нині опинилися 1 мільйон 600 тисяч українських дітей на тимчасово окупованих територіях", — зауважила Олена Кондратюк.

Вона висловила вдячність Парламентській Асамблеї ОБСЄ за ухвалену в 2023 році резолюцію із засудженням депортації українських дітей. Європарламент і ціла низка асамблей та парламентів країн Європи і світу також ухвалили подібні резолюції.

"За підтримки 45 країн-учасниць, ОБСЄ у 2023 році застосували Московський механізм. Місія ОБСЄ дійшла висновку, що практика примусового переміщення українських дітей до РФ чи на ТОТ може вважатися злочином проти людяності. Вважаю, що настав час знову застосувати Московський механізм щодо дітей. Але вже з новими акцентами, щодо злочинів індоктринації та мілітаризації українських дітей", — акцентувала Олена Кондратюк.

Заступниця Голови Верховної Ради також нагадала всім присутнім, що після першого Московського механізму по ситуації в Югославії був створений Югославський трибунал.

"Це приклад, гідний наслідування. Розголос, публічне політичне засудження злочинів РФ, покарання, санкції. Ось ті інструменти, якими ми мусимо користуватися на повну для відстоювання прав українських дітей", — підсумувала Олена Кондратюк.