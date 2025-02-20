Россия должна быть наказана за преступления индоктринации и милитаризации украинских детей, — Вице-спикер Елена Кондратюк выступила на специальном мероприятии ПА ОБСЕ

Под такой угрозой оказались 1 миллион 600 тысяч украинских детей на временно оккупированных территориях

Заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк выступила на специальном мероприятии "Безопасность женщин и детей: возвращение украинцев из российского плена". Сайд-ивент прошел в Вене в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Он был организован украинской и британской делегациями. Важно, что в мероприятии приняли участие непосредственные пострадавшие и свидетели российских преступлений.

Вице-спикер украинского Парламента подчеркнула, что когда сегодня мир говорит о справедливом мире для Украины, нужно не забывать, что справедливость — это не только мощные санкции против агрессора. И не только предоставление Украине оружия, ПВО, гуманитарной и финансовой помощи.

"Справедливость — это еще и неотвратимое наказание агрессора. В частности, за преступления против украинских детей. Безопасность в Европе возможна только тогда, когда каждое преступление наказывается!", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Она напомнила, что год назад создана Международная коалиция за возвращение украинских детей, которая объединяет более 40 стран. Украина по инициативе Президента Владимира Зеленского и под эгидой Канады создала инициативу Bring Kids Back Ua. Вице-спикер Верховной Рады Украины, в частности, отвечает за парламентские треки этой инициативы.

"Благодаря нашим партнерам, неправительственным организациям и Катару мы смогли вернуть лишь чуть больше тысячи детей. Это очень медленный и чувствительный процесс. Однако еще большее преступление России заключается в том, что наших детей, живущих во временной оккупации, или были похищены — целенаправленно лишают украинской идентичности. Их воспитывают в духе ненависти к Украине. У детей нет образования на родном украинском языке", — проинформировала участников мероприятия Елена Кондратюк.

Вице-спикер также обратила внимание, что украинских детей готовят в военных училищах к участию в войне против своей Родины на стороне России. "Юридическим языком эти преступления называются индоктринация и милитаризация. Под такой угрозой оказались 1 миллион 600 тысяч украинских детей на временно оккупированных территориях", — отметила Елена Кондратюк.

Она выразила благодарность Парламентской Ассамблее ОБСЕ за принятую в 2023 году резолюцию с осуждением депортации украинских детей. Европарламент и ряд ассамблей и парламентов стран Европы и мира также приняли подобные резолюции.

"При поддержке 45 стран-участниц, ОБСЕ в 2023 году применили Московский механизм. Миссия ОБСЕ пришла к выводу, что практика принудительного перемещения украинских детей в РФ или на ТОТ может считаться преступлением против человечности. Считаю, что пора вновь применить Московский механизм в отношении детей. Но уже с новыми акцентами", — акцентировала Елена Кондратюк.

Заместитель Председателя Верховной Рады также напомнила всем собравшимся, что после первого Московского механизма по ситуации в Югославии был создан Югославский трибунал.

"Это пример, достойный подражания. Огласка, публичное политическое осуждение преступлений РФ, наказание, санкции. Вот те инструменты, которыми мы должны пользоваться в полной мере для отстаивания прав украинских детей", — подытожила Елена Кондратюк.