Залужний визнав, у чому помилився під час вторгнення РФ

Максимальне нанесення втрат противнику залишається актуальним, але не головним, каже він

У середу, 19 лютого, колишній Головнокомандувач Збройних сил України , а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний зробив важливу заяву щодо тактики ведення війни російськими окупантами. За його словами, попередні оцінки щодо впливу значних втрат на рішення російського командування виявилися помилковими.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", про це Залужний заявив на форумі "Діалоги з NV" 19 лютого. Він каже, що був впевнений у тому, що втрати змусять відмовитися Росію від подальших дій

"Я був абсолютно впевнений, що ці втрати змусять відмовитися Росію від подальших дій. Але це була абсолютно моя помилка", — зазначив Залужний.

Ексголовнокомандувач підкреслив, що для російського командування людські ресурси виявилися "найдешевшим" ресурсом у цій війні.

"Імовірніше за все, людський ресурс для Росії мабуть чи не найдешевший. Принаймні Росія точно не рахується з людськими втратами і готова досягати своєї мети навіть через втрати людей", — наголосив він.

Залужний також зауважив, що хоча завдання максимальних втрат противнику залишається важливим елементом стратегії, це не є визначальним фактором для досягнення перемоги: "Максимальне нанесення втрат противнику залишається актуальним, але точно не є ключовим для отримання перемоги".

Раніше "Телеграф" писав, що США та РФ погодили чотири принципи роботи над миром в Україні.