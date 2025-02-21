Царство ковров и сервантов. В Киеве сдают трехкомнатную квартиру за небольшие деньги

В столице предлагают в аренду множество квартир, и некоторые из них имеют свои особенности. Так, на Троещине сдается трехкомнатное помещение, которое можно назвать настоящим царством ковров и сервантов – с классическим интерьером, тремя остекленными балконами и развитой инфраструктурой.

Объявление о поиске арендаторов появилось на популярном украинском сайте по поиску жилья. Отмечается, что жилье находится на восьмом этаже десятиэтажного дома.

Общая площадь квартиры составляет 78 м2, кухня – 8 м2.

Помещение полностью меблировано и оснащено необходимой бытовой техникой, в том числе стиральной машиной, плитой и холодильником. В квартире централизованное отопление и санузел раздельный.

Дом расположен в тихом дворе с развитой инфраструктурой: рядом супермаркет, школа, детский сад, стадион, остановки общественного транспорта.

Ближайшие станции метро – Дарница и Черниговская.

Аренда составляет 9500 грн в месяц плюс коммунальные услуги. Размещение с домашними животными не предусмотрено.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве бесплатно сдают квартиру, которая требует значительного ремонта.