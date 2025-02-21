Царство ковров и сервантов. В Киеве сдают трехкомнатную квартиру за небольшие деньги
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В столице предлагают в аренду множество квартир, и некоторые из них имеют свои особенности. Так, на Троещине сдается трехкомнатное помещение, которое можно назвать настоящим царством ковров и сервантов – с классическим интерьером, тремя остекленными балконами и развитой инфраструктурой.
Объявление о поиске арендаторов появилось на популярном украинском сайте по поиску жилья. Отмечается, что жилье находится на восьмом этаже десятиэтажного дома.
Общая площадь квартиры составляет 78 м2, кухня – 8 м2.
Помещение полностью меблировано и оснащено необходимой бытовой техникой, в том числе стиральной машиной, плитой и холодильником. В квартире централизованное отопление и санузел раздельный.
Дом расположен в тихом дворе с развитой инфраструктурой: рядом супермаркет, школа, детский сад, стадион, остановки общественного транспорта.
Ближайшие станции метро – Дарница и Черниговская.
Аренда составляет 9500 грн в месяц плюс коммунальные услуги. Размещение с домашними животными не предусмотрено.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве бесплатно сдают квартиру, которая требует значительного ремонта.